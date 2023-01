Wiatr daje się we znaki mieszkańcom Pomorza oraz południowej Polski. Z powodu silnych podmuchów stanęły w niedzielę niektóre koleje linowe w Beskidach. Do odwołania zatrzymały się m.in. gondole na Szyndzielnię. Zamknięto trasy i wyciągi w największym ośrodku Szczyrk Mountain Resort - podali właściciele ośrodków.

Zatrzymane zostały też m.in. wyciągi na Skrzyczne w Szczyrku i na Mosorny Groń w Zawoi.

W Beskidach obowiązuje ostrzeżenie synoptyków z IMGW przed silnym wiatrem. Prognozują, że do godzin wieczornych w niedzielę wiatr może wiać z średnią prędkością od 30 do 40 km na godz. W porywach może osiągnąć do 75 km na godz.