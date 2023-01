Prognoza na noc

W szczytowych partiach Tatr może spaść powyżej 10 cm śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus jednego na południu, zero na wschodzie, do plus trzech stopni na północnym zachodzie i nad morzem. W obszarach podgórskich Karpat, w obniżeniach terenu, możliwe są spadki temperatur do minus trzech stopni. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i porywisty.

Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są nad morzem, gdzie jego prędkość może dochodzić do 70 km/h. Na pozostałym obszarze porywy będą słabnąć i w obszarach podgórskich Karpat wyniosą początkowo do 65/h, w Bieszczadach do 90 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

W nocy strefa frontowa będzie zaznaczać się na południowym wschodzie kraju i tam będzie najwięcej chmur. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są słabe opady deszczu, na południowym wschodzie deszczu i deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich również śniegu.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Żółty alert pierwszego stopnia IMGW wydał dla południowych powiatów kraju: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, Jastrzębia-Zdroju, pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego.

Ostrzeżenie obowiązuje do godzin porannych w poniedziałek - poinformował IMGW.

Alert pierwszego stopnia oznacza silny wiatr o średniej prędkości 55-70 km/h lub porywy wiatru dochodzące do 70-90 km/h.

