Tomasz Rzymkowski w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet poruszył wiele tematów, ale najciekawszy wątek to kwestie związane z kadrą nauczycielską. Dziennikarka zauważyła, że nauczyciele odchodzą z zawodu - w tym momencie jest aż 13 tys. wakatów. Pracownicy szkół - co nowością nie jest - narzekają głównie na niskie wynagrodzenia.

Dziennikarka zapytała wiceministra edukacji Tomasza Rzymkowskiego, któremu z założenia powinno zależeć na poprawie warunków pracy grupy zawodowej, za którą odpowiada, jak poradzić sobie w sytuacji "exodusu" nauczycieli z zawodu.

- Jakoś sobie nauczyciele i dyrektorzy radzą w tej sytuacji - przyznał Tomasz Rzymkowski.

Później było równie ciekawie.



Tomasz Rzymkowski: Nauczyciele widzieli, co brali

"Nawet słuchaczka pisze - podwyżki dla posłów 40 procent, dla nauczycieli 4 procent. Wszystko ok, jak pisze, bo dzieci nauczycieli mają najwyraźniej inne żołądki niż synowie pana ministra" - przytoczyła cytat dziennikarka.

- Powtarzam, nie utrzymuję uposażenia poselskiego, ale ministerialne. Nie wiem, ile to brutto. Na konto wiem, ile netto mi spływa. 11 tys. zł netto.

(...) Panu wpływa 11 tys. netto, a nauczycielom... wie pan.

- Przy pracy siedem dni w tygodniu.

Ale widziały gały co brały.

- Tak, nauczyciele też widzieli, co brali.

Nauczyciele też mają pracować siedem dni w tygodniu?

- Nie, absolutnie.

Pracował pan w szkole?

- Moi rodzice oboje pracowali w szkole przez 30 lat. I wiedzieli, na co się decydują. Że mają pracy 178 dni w roku".

Tak wygląda fragment rozmowy dziennikarki z wiceministrem edukacji. Tymczasem w ubiegłym roku Tomasz Rzymkowski wykładał swoje ministerialne credo na łamach "Naszego Dziennika": "Chcemy jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której prestiż polskiej nauki będzie wzrastał. Nie chodzi tylko o względy formalne, ale przede wszystkim o ludzi - o osoby, które bardzo ciężko pracują na rozwój polskiej nauki. Chciałbym, żeby takie zawody jak nauczyciel czy naukowiec, były prestiżowe, żeby były darzone szacunkiem, na jaki zasługują. To nie wymaga jakichś nadludzkich wyczynów, szczególnych mocy, to naprawdę da się zrobić" - mówił Tomasz Rzymkowski.

Broniarz: Tomasz Rzymkowski jest odpowiedziany za 600 tys. nauczycieli

O słowa ministra, które tym razem padły w radiowej audycji zapytaliśmy szefa ZNP Sławomira Broniarza.

- Niech pan minister zarabia i 20 tys. zł, ale niech ma na uwadze fakt, że jest także odpowiedzialny za 600 tys. nauczycieli. Powinien dołożyć wszelkich starań, by proporcje między nauczycielską pensją a pensją pana ministra były jak najmniejsze - uważa Broniarz.

- Tysiące nauczycieli ma kwalifikacje podobne, a nawet wyższe niż pan minister. Wobec tego to skandaliczna wypowiedź. Obowiązkiem wiceministra jest takie działanie, by środowisko nauczycielskie nie było najgorzej wynagradzaną grupą w tzw. sferze budżetowej - dodaje prezes ZNP.