Zamrożenie cen prądu - rachunki bez zmian do końca roku

Zamrożenie cen prądu to mechanizm ochronny rządu, który ustala maksymalną cenę za energię elektryczną, aby chronić odbiorców przed gwałtownymi podwyżkami i inflacją.

Zgodnie z przepisami, do końca września 2025 roku gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z ceny maksymalnej energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh. Nowy rządowy projekt ustawy wydłużył ten czas do końca roku. To oznacza wydłużenie zamrożenia cen prądu o trzy miesiące.

Co jednak ważne z perspektywy konsumenta, od 1 stycznia 2026 r. nie przewiduje się na razie dalszego zamrażania cen prądu. Zgodnie z deklaracjami ministra energii Miłosza Motyki wynika to z faktu ogólnej tendencji spadku cen rynkowych. Dlatego też może to być ostatnie mrożenie cen prądu, niemniej jednak rząd chce wprowadzić mechanizmy, dzięki którym od 2026 roku cena energii elektrycznej w taryfie spadnie poniżej 500 zł/MWh.

W jaki sposób? Rządzący chcą osiągnąć ten cel, wykorzystując transformację energetyczną. Do systemu mają zostać wprowadzone tanie źródeł energii tak, aby w dłuższej perspektywie obniżyć koszty prądu.

Zamrożenie cen prądu. Co w sytuacji, gdy na koncie powstaje nadpłata?

Aktualnie, po zamrożeniu cen prądu, cena maksymalna wynosi 0,5000 zł/kWh netto (bez akcyzy i podatku VAT), czyli 0,6212 zł/kWh brutto (z VAT i akcyzą). Jak informuje Polska Grupa Energetyczna, jeżeli cena energii elektrycznej w taryfie lub umowie sprzedaży energii jest niższa niż cena maksymalna, wówczas na rachunku również pojawi się niższa cena. Ta jednak nie dotyczy odbiorców z umowami z ceną dynamiczną.

Co w momencie, jeśli po zamrożeniu cen prądu na koncie powstaje nadpłata? Odpowiadając nieco kolokwialnie, nic się nie stanie. To dlatego, że jeśli otrzymaliśmy prognozę za zużycie energii przed wejściem w życie ustawy przedłużającej zamrożenie cen energii, a na naszym koncie powstanie nadpłata, to PGE zaliczy ją na poczet najbliższej faktury rozliczeniowej. Klienci nie muszą więc nic robić. Oczywiście klienci mają prawo w każdym momencie wystąpić o korektę wystawionej prognozy i zwrot nadpłaty.

Podobne zasady mają miejsce w przypadku zamrożenia cen energii. Tu również nie musimy nic robić. Nie trzeba składać żadnych dokumentów lub oświadczeń, aby skorzystać z zamrożonych cen energii dla gospodarstw domowych do końca 2025 r. Rachunki za prąd, najprościej ujmując, pozostaną bez zmian bez naszego udziału.

