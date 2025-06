Władze apelują do mieszkańców i kierowców o korzystanie z alternatywnych tras.

Decyzja prezydenta to efekt ekspertyzy przeprowadzonej przez biuro projektowe, które przeprowadziło badania diagnostyczne oraz analizy statyczno-wytrzymałościowe obiektu.

"W ekspertyzie wskazano, że estakada nie wykazuje żadnej nośności i ulegnie awarii lub katastrofie. Estakadę należy niezwłocznie wyłączyć z użytkowania, w sposób stały uniemożliwiając do niej dostęp" - poinformował Urząd Miejski w Chorzowie.

Podczas konferencji prasowej Michałek przekazał, że ekspertyza miała trafić do urzędu 5 czerwca, jednak z uwagi na jej treść przeprowadzające ją biuro projektowe postanowiło przekazać tę informację już teraz - najpierw telefonicznie, a potem mailowo. - Najważniejsza informacja jest taka, że jest to sytuacja kryzysowa i powinniśmy ją potraktować bardzo poważnie. Mówiąc wprost temu obiektowi przy dalszej jego eksploatacji grozi zawalenie, katastrofa budowlana bądź poważna awaria - powiedział Michałek. - Decyzja obowiązuje do odwołania i tak naprawdę tym odwołaniem będzie demontaż estakady - zaznaczył.