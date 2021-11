"PiSowska arogancja i chamskie zachowanie w stosunku do kobiet. Wicemarszałek Ryszard Terlecki 'rozmawia' z panią Magdą z Krakowa i jej siostrą. Szokujące" - napisała Barbara Nowacka w opisie udostępnionego wideo.

Na nagraniu widać, jak jedna z kobiet zaczepia wicemarszałka Terleckiego w galerii handlowej. - Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne - powiedziała.



- Jest pani kretynką - odpowiedział jej Ryszard Terlecki.



Barbara Nowacka powiedziała Interii, że do wymiany zdań doszło w piątek około godz. 11 w krakowskiej Galerii Kazimierz. - Film przesłała mi bezpośrednio pani Magda. Były z siostrą na zakupach. Była zszokowana tym, co ją spotkało - powiedziała.



