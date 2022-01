Artur Soboń - dotychczasowy wiceminister rozwoju, pracy i technologii zmienia stanowisko. Od teraz polityk będzie pełnił funkcje sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Artur Soboń wiceministrem finansów. Komentarz rządu

O zmianie stanowiska Sobonia poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, który zamieścił wpis w mediach społecznościowych. "Polski Ład to m. in. największa reforma obniżająca podatki, tworząca solidarny system podatkowy. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że jej wdrożenie wesprze Artur Soboń" - napisał polityk.



Jak przypomniał rzecznik rządu, Artur Soboń odpowiada m.in. za podpisanie umowy społecznej w górnictwie oraz szerokie przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.



Artur Soboń wiceministrem finansów. Ma pomóc z "Polskim Ładem"

"Wdrożenie każdej dużej zmiany jest wyzwaniem organizacyjnym. Cel reformy jest jasny - sprawiedliwe, niższe podatki - wyższe pensje Polaków" - dodał rzecznik.



Soboń to obecnie sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego. W latach 2018-2019 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialnym m.in. za budownictwo oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

W 2019 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i później w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie został pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Jest posłem Prawa i Sprawiedliwości.