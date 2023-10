Dwie próby morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki

Ksiądz został pobity, skrępowany i wrzucony do bagażnika samochodu SB . Obezwładniono i wsadzono do auta też kierowcę Popiełuszki. Ten jednak zdołał wyskoczyć z auta i uciec, choć jego relacja do dziś budzi wiele pytań. Natomiast kierowca dobiegł do najbliższej parafii i poinformował o uprowadzeniu księdza.

Co wydarzyło się później, nie jest do końca jasne. Ciało księdza esbecy wrzucili do Wisły. Sekcja zwłok wskazuje, że Popiełuszko był bity i związany w taki sposób, żeby nie był w stanie się uwolnić. Agenci SB wrzucili księdza do wody, a do nóg przywiązali worek z kamieniami.