"Można było od razu". Premier zwrócił się do prezydenta, wymowne słowa

Premier Donald Tusk odniósł się do doniesień o wyjeździe prezydenta Andrzeja Dudy na narty. "Skomplikowane było to tłumaczenie w sprawie nieobecności prezydenta na inauguracji polskiej prezydencji" - napisał, odnosząc się do piątkowej gali w Warszawie.