Archidiecezja poznańska zamieściła list abp Stanisława Gądeckiego do wiernych. "Wkrótce - dnia 19 października 2024 roku - ukończę 75. rok życia . Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 401 § 1) dnia 29 czerwca br. złożyłem - na ręce papieża Franciszka - rezygnację z zajmowanego urzędu " - można przeczytać w piśmie.

Decyzja papieża ws. abp Stanisława Gądeckiego

" Ojciec Święty zadecydował , bym pełnił dotychczasową posługę nunc pro tunc, czyli do momentu ogłoszenia nominacji mojego następcy . Decyzja ta została mi przekazana przez abp. Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, dnia 16 września br." - zaznaczono.

Abp Gądecki w liście do archidiecezjan podziękował i poprosił o modlitwę w intencji następcy.

Metropolita poznański 19 października ukończy 75 rok. życia, co oznacza, że był zobowiązany do złożenia rezygnacji. Na czele archidiecezji poznańskiej stał od 2002 roku, mianował go papież Jan Paweł II.