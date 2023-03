"Zatem oddając krew, czy osocze można nie tylko pomóc potrzebującym, ale też zasilić państwowy budżet" - komentuje Rafał Mundry, ekonomista który zwrócił się do resortu zdrowia z pytaniami o szczegóły handlu krwią. Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi przekonuje, że nie sprzedaje osocza krwi, a jedynie "wydaje je za opłatą".

Przyjrzyjmy się liczbom. W wyniku sprzedaży nadwyżek osocza krwi resort pozyskał: w 2019 roku - 92 mln zł; w 2020 r. - 137 mln zł, w 2021 r. - 161 mln zł, a w 2022 r. - 191 mln zł.

82 proc. osocza to nadwyżka, która trafia do wytwórni

Ministerstwo tłumaczy, że "środki finansowe pochodzące z wydania osocza za opłatą mają na celu przede wszystkim pokrycie kosztów, które centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa ponoszą w związku z pobieraniem, preparatyką, badaniem, przechowaniem i przygotowaniem krwi i jej składników do wydania".

Reklama

"W Polsce uzyskuje się około 1,3 mln jednostek osocza rocznie, z czego do celów klinicznych w tym głównie do przetoczeń pacjentów zużywa się około 18 proc. osocza" - informuje MZ, w odpowiedzi na pytania zadane przez Mundrego. Po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, pozostała ilość osocza - 82 proc., która stanowi nadwyżkę, trafia do wytwórni farmaceutycznych funkcjonujących na terenie Polski.

"Osocze ludzkie, jest kluczowym surowcem wielu produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób zagrażających życiu" - podkreśla resort zdrowia.

Osocze to zasadniczy płynny składnik krwi, który stanowi około 55 proc. objętości krwi.