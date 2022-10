Senacka komisja spraw zagranicznych i UE odroczyła w środę, na wniosek KO, prace nad złożonym przez PiS projektem uchwały ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

Wniosek formalny o odroczenie rozpatrywania projektu, zgłoszony przez senatora Borowskiego, został przyjęty. Za głosowało 20 senatorów, 11 było przeciw.

Uchwałę o analogicznej treści ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej 14 września przyjął Sejm. W senackim projekcie wzywa się rząd Niemiec do "jednoznacznego przyjęcia politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej odpowiedzialności" za wszystkie skutki spowodowane Polsce i jej obywatelom w wyniku rozpętania przez III Rzeszę II wojny światowej.

Reparacje wojenne. Odroczenie rozpatrywania projektu

Wniosek formalny o odroczenie rozpatrywania projektu uchwały zgłosił senator KO Marek Borowski. - Muszę przyznać, że czuję się średnio, jeżeli mamy głosować za tożsamym projektem, który już nabrał życia i znany jest opinii publicznej. Mało tego, w wyniku decyzji Sejmu, ministerstwo spraw zagranicznych podjęło określone działania, wystosowało notę do rządu niemieckiego. W tym czasie zaszło parę okoliczności - powiedział Borowski.

Dodał również, że przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka wystosował list do MSZ, w którym zwraca się z prośbą o udostępnienie tej noty dyplomatycznej. - Chcielibyśmy wiedzieć czy i jakich reparacji rząd RP domaga się od Republiki Federalnej Niemiec. Jaką ścieżkę negocjacji proponuje polska strona, czy ten raport w sprawie reparacji wojennych był tam załączony. Interesuje nas również odpowiedź, ponieważ powielanie tych samych uchwał jest mało efektywne. Chcielibyśmy wiedzieć, co jest w tej nocie i jaka jest odpowiedź rządu niemieckiego - powiedział.

Zablokowane prace nad uchwałą. Jabłoński o PO

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński - oceniając wynik głosowania - podkreśli, że doszło do sytuacji "absurdalnej".

- Zadaliście państwo senatorowie szereg pytań i postawiliście oczekiwanie, że ministerstwo spraw zagranicznych wykona pewne działania. Żałuje, że nie mogłem się do tego odnieść, bo być może wpłynęłoby to na wynik głosowania - powiedział.

Później wiceszef MSZ odniósł się do głosowania we wpisie na Twitterze. "Senatorowie Platformy zablokowali właśnie prace nad uchwałą ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Ci ludzie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby Niemcy uniknęły odpowiedzialności za swoje zbrodnie" - napisał Jabłoński.