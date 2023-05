RCB ostrzega przed dezinformacją. "Plan wciągnięcia Polski w wojnę"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że rosyjska i białoruska propaganda wykorzystuje ćwiczenia Anakonda-23 "do budowania fałszywego obrazu Polski jako państwa agresywnego". Zgodnie z prokremlowską narracją manewry te mają być formą przygotowania do "wciągnięcia Polski w wojnę i sprowadzenia Polaków do roli mięsa armatniego".

Zdjęcie Ćwiczenia Anakonda-23 nad Morzem Bałtyckim / Lukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM