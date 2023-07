Masowy pomór kotów w Polsce. Reakcja wirusologów

Sanepid zaapelował także, by po przyjściu do domu oczyścić obuwie i zachowywać higieniczne warunki przy przygotowaniu posiłków dla kotów. W przypadku wystąpienia u zwierzęcia domowego objawów choroby, należy zgłosić się z nim niezwłocznie do lekarza weterynarii, a w razie pojawienia się niepokojących objawów grypopodobnych - zgłosić się do lekarza.