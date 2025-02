Czym jest phishing i jak się przed nim uchronić?

Jedną z najczęściej spotykanych metod wyłudzania danych lub pieniędzy jest phishing . Najczęściej odbywa się on za pośrednictwem wiadomości tekstowych - SMS-ów bądź maili . W przypadku phishingu cyberprzestępcy podszywają się pod urzędy, banki, firmy kurierskie czy sklepy internetowe i usiłują sprowokować swoje ofiary do podjęcia określonych działań, na przykład zalogowania się do banku na fałszywej stronie bądź dokonania zapłaty za nieistniejącą przesyłkę.

Jak się uchronić przed phishingiem? Warto zwrócić uwagę na treść wiadomości - niektóre jej elementy mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z oszustami. Chodzi tutaj na przykład o zwroty sugerujące ukryte zagrożenie, które nakłaniają do podjęcia natychmiastowego działania. Czasami wiadomość jest niepoprawna gramatycznie i ortograficznie, a ponadto zawiera linki do fałszywych stron internetowych, które mogą różnić się od tych oryginalnych.