Boże Narodzenie. Dramatyczne dane policji

KGP odnotowała także 18 wypadków drogowych , to niemal dwa razy mniej niż w Wigilię , gdy doszło do 30 wypadków.

Boże Narodzenie na drogach. Policja apeluje

Jeszcze przed rozpoczęciem okresu świątecznego policjanci zaapelowali do kierowców o ostrożność, rozwagę i o to, by nie wsiadali za kierownicę pod wpływem. Funkcjonariusze przypomnieli o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, zapięciu pasów bezpieczeństwa oraz sprawdzenia stanu technicznego pojazdu.