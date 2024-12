Pogoda w Boże Narodzenie. Czy święta będą białe?

Do południa lokalnie mgły, rano ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni C, nad morzem od 4 do 6 stopni C, chłodniej jedynie na podgórskich terenach Karpat od -2 do zera stopni C.