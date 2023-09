Przekop Mierzei Wiślanej z pierwszym takim rekordem od początku powstania

Pierwszy rekord rok po otwarciu przekopu na Mierzei Wiślanej

Dzięki danym udostępnianym przez gdyński Urząd Morski wiemy, że od 1 stycznia do 10 września 2023 roku przez przekop przepłynęło 1311 statków. W większości były to jednostki rekreacyjne, takie jak jachty i motorówki. Warto zwrócić uwagę, że wiele jednostek państwowych i komercyjnych, które korzystały ze szlaku to statki, które obsługują dalszą budowę inwestycji.