" Na Podkarpacie powróciła zima . Na naszych drogach pracuje 127 jednostek do zimowego utrzymania. Pada śnieg. Temperatury od -2 do 2 stopni Celsjusza. Drogi krajowe są przejezdne, choć w niektórych miejscach może występować błoto pośniegowe. Jedźcie ostrożnie" - czytamy na profilu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rzeszów w serwisie X. Intensywne opady śniegu spodziewane są też w Małopolsce .

Nowe alerty pogodowe. Chodzi o śnieg

W poniedziałek przed południem pojawiły się nowe alerty IMGW pierwszego stopnia w związku z intensywnymi opadami śniegu, prognozowanymi na południu Polski. Obejmują one południowe powiaty województw małopolskiego i podkarpackiego.

IMGW prognozuje na tych terenach obfite opady śniegu. W Małopolsce przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 do 20 cm. Nieco mniejsze opady prognozuje się na Podkarpaciu - tam warstwa białego puchu może się zwiększyć o 10 cm.

Najdłużej obowiązywać będą ostrzeżenia dla Małopolski i zachodniej części Podkarpacia, odpowiednio: do godz. 16:00 oraz 7:00 w Wigilię. Natomiast we wschodniej części Podkarpacia alerty utrzymają się tylko do godz. 17:00 w poniedziałek.