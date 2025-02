Poranek najchłodniejszy był w Zamościu, gdzie zanotowano mróz na poziomie -4,2 st. C. Najcieplejsze z kolei było Kłodzko, z temperaturą na poziomie 5,4 st. C. Kierowcom mocno we znaki mogą się dawać gęste mgły, z którymi trzeba się liczyć jeszcze przed południem - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.