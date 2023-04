"W naszym polskim, ale i diecezjalnym kontekście coraz bardziej odczuwalny staje się brak kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego" - napisał prymas Polski abp Wojciech Polak w liście do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej z okazji 60. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania. List odczytywany jest w kościołach archidiecezji w Niedzielę Dobrego Pasterza.

Prymas podkreślił, że obecnie w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie kształci się zaledwie 16 kleryków. Od nowego roku akademickiego seminarzyści odbywać będą formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

"W IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, już po raz 60. przeżywamy Światowy Dzień Modlitwy o Powołania. Obecnie również w naszym polskim, ale i diecezjalnym kontekście coraz bardziej odczuwalny staje się brak kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego. W Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie formuje się zaledwie 16 kleryków. W tym doświadczeniu nie możemy jednak zwątpić w towarzyszenie Chrystusa, który idzie razem z nami i prowadzi swój Kościół" - napisał prymas Polak.

Jak podkreślił, wobec pojawiających się wyzwań powinniśmy na nowo uświadomić sobie naszą odpowiedzialność za powołania.





Abp Polak wzywa do modlitwy

"Jezus nieustannie wybiera i zaprasza do realizacji Jego drogi. Potrzeba jednak modlitewnego wsparcia, aby młodzież potrafiła dobrowolnie zaangażować się we współpracę z łaską Bożą i przyjąć Boży plan. Chcemy modlić się za rodziny i środowiska, w których młodzi wzrastają, aby pomagały w wyborze drogi życia, a nie utrudniały go" - napisał arcybiskup.

Prymas Polski wezwał do modlitwy za kleryków kształcących się w seminariach oraz braci i siostry formujących się w domach zakonnych; za kapłanów i osoby konsekrowane, ale także za wszystkie powołania w Kościele oraz za siebie nawzajem, "aby Pan odnawiał w nas ducha służby i misji".

Niewielka liczba kandydatów. Diecezje łączą formacje

Metropolita gnieźnieński poinformował też, że od nowego roku akademickiego 2023/2024 seminarzyści archidiecezji będą odbywali formację wspólnie z klerykami diecezji bydgoskiej i kaliskiej oraz archidiecezji poznańskiej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

"Powodem tej niełatwej decyzji, stosownie konsultowanej i rozeznanej, jest niewielka liczba kandydatów do kapłaństwa oraz konieczność zapewnienia jak najlepszej formacji naszym klerykom, także pod względem wspólnotowym, w duchu zasad określonych przez obowiązujące wskazania Kościoła" - poinformował w liście.

Seminarzyści mają regularnie odbywać praktyki parafialne, pastoralne i pedagogiczne na terenie macierzystej archidiecezji. Działalność powołaniowa, a także proces przyjmowania nowych kandydatów do seminarium będzie odbywać się w Gnieźnie, na dotychczasowych zasadach. Osoby przyjęte do seminarium przez metropolitę gnieźnieńskiego, po ukończeniu formacji i udzieleniu święceń staną się duchownymi archidiecezji gnieźnieńskiej i w niej będą posługiwać.

"Jako wspólnota diecezjalna pozostaniemy więc nadal odpowiedzialni za drogę powołania naszych seminarzystów, w tym także za ich utrzymanie. Z kolei budynki użytkowane dotąd przez seminarium w Gnieźnie w pewnej części będą nadal wykorzystywane na jego potrzeby, jednak w większości mają służyć dziełom podejmowanym przez Centrum Edukacyjno-Formacyjne" - poinformował metropolita.