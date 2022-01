Donald Tusk na piątkowej konferencji prasowej po spotkaniu z właścicielem hostelu w Zambrowie na Podlasiu zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o poparcie senackich poprawek do tzw. ustawy gazowej, które mają na celu pomoc przedsiębiorcom dotkniętym podwyżkami cen gazu.

Zobacz też: Donald Tusk w Zambrowie. Zaczął od żartów



- Dlatego raz jeszcze apeluję (...) do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby bardzo poważnie potraktować - tak, jak jakoś uwzględniliście tę waszą propozycję, aby ochronić nie tylko użytkowników lokali mieszkalnych przed nadmiernymi podwyżkami cen gazu, ale także te obiekty publiczne takie, jak DPS-y, czy domy kultury - (...) żeby przyjąć te poprawki Senatu, jakie proponujemy, dzięki którym można by dać taką ochronę mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom - mówił lider PO.





"Panie Donaldzie, proszę coś z tym zrobić"

Reklama

Premier na konferencji prasowej o nowych przepisach epidemicznych i Polskim Ładzie został zapytany, czy możliwe jest wprowadzenie senackich poprawek.



- Donald Tusk był tym premierem, który chciał podpisać umowę z Gazpromem na 25 lat. Warto to przypomnieć - do 2037 r. Gdyby nie interwencja Komisji Europejskiej przeciw Donaldowi Tuskowi, to taką umowę prawdopodobnie by rząd polski podpisał, na bardzo niekorzystnych warunkach. Pamiętajmy, że Polska płaciła za gaz bardzo, bardzo dużo i tamta umowa miała być przedłużona - mówił Mateusz Morawiecki.



Ceny gazu. Poprawki Senatu

- Po drugie robimy bardzo dużo, żeby te manipulacje cenowe Rosji i błędy w dogmatycznej i niedobrej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, które windują ceny energii eklektycznej, żeby je amortyzować, żeby zmniejszać jej negatywne skutki dla społeczeństwa polskiego. To dlatego wprowadziliśmy obniżki podatku VAT, obniżkę podatku akcyzowego na paliwa, na energię elektryczną, na ciepło i na gaz właśnie. Oprócz tego wszystkiego wprowadziliśmy ustawą propozycję, żeby obniżyć koszty, które obowiązują także poza taryfą dla gospodarstw domowych. To są wszystkie kroki realne kosztem wielu miliardów złotych - 20 mld złotych - mówił premier.



Zobacz też: Mateusz Morawiecki dla Interii. Obniżka cen paliw



Mówiąc o kolejnym aspekcie wysokich cen gazu, premier wskazywał na budowę Nord Stream 2. - Projekt ten bardzo mocno wspiera Europejska Partia Ludowa. Panie Donaldzie, to pan jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, o ile wiem. Proszę coś z tym zrobić. Proszę nakłonić swoich kolegów z Niemiec, Holandii, żeby zrezygnowali z tego bardzo szkodliwego projektu, który daje narzędzie prezydentowi Putinowi do dalszego podnoszenia cen - mówił Mateusz Morawiecki.



- Apeluję do Europejskiej Partii Ludowej, aby zrezygnowała z projektu Nord Stream 2 - podsumował.



Ceny gazu. Poprawki Senatu

Senat wprowadził w czwartek, na wniosek Koalicji Obywatelskiej poprawki do rządowej ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych. Jedna z nich zakłada objęciem ochroną także mikro, małych i średnich firm. Ustawa wraz z poprawkami trafi teraz z powrotem do Sejmu.



Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - korzystać będą mogli także inni wymienieni odbiorcy. Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne i spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.