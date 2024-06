Prok. Janeczek oburzony przed spotkaniem z Bodnarem. "Nie kłamałem"

Przed spotkaniem Tomasza Janeczka z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem dziennikarze zapytali prokuratora o okoliczności sprawy zatrzymania polskich żołnierzy na granicy. Janeczek stwierdził, że ubolewa, iż będzie to pierwsze spotkanie z ministrem od 13 grudnia. Dodał, że po spotkaniu przekaże więcej szczegółów.

Na pytanie dziennikarzy o swoje oświadczenie w sprawie i o to, czy nie wiedział, że to on objął swoim nadzorem ten incydent odpowiedział, że w żadnym oświadczeniu nie kłamał. - Jeszcze raz powtarzam i wyrażam oburzenie, że próbuje się mi przypisać, że to ja spowodowałem, iż ci żołnierze zostali faktycznie, jak wynika z publikacji Onetu, pokrzywdzeni - stwierdził. Reklama

- Dowiedziałem się 6 maja, a więc półtora miesiąca po zdarzeniu - stwierdził. Powiedział, że później nie otrzymywał żadnych informacji w sprawie. Uznał, że o zarzutach, zatrzymaniach, o "kajdankach" i środkach stosowanych "wobec obrońców naszych granic" dowiedział się właśnie z mediów.

Sprawa zatrzymanych żołnierzy na granicy. Prok. Janeczek: Dowiedziałem się na skutek publikacji

Dziennikarka Polsat News zacytowała prokuratorowi, jego własne słowa, w których przekazał, że "nie był w żaden sposób poinformowany zarówno o zajściach na granicy, jak i o późniejszych krokach procesowy". - I to jest prawda, a dowiedziałem się o tym z publikacji Onetu - odpowiedział Janeczek. Dziennikarze dopytywali jednak, jak to możliwe, skoro nadzór nad sprawą objął miesiąc wcześniej, czyli 6 maja, co sam potwierdził.

- Wyraziłem zgodę na objęcie sprawy na skutek wniosku przekazanego, który wpłynął na moje biurko, państwo macie kopię tego wniosku, pokażcie mi, pokażcie, gdzie tam pisze o zarzutach, o kajdankach w stosunku do żołnierzy? - mówił. - Raz jeszcze mówię, że o tych okolicznościach, o których wspomniałem dotyczących żołnierzy, kajdanek, zatrzymania, próby aresztowania dowiedziałem się właśnie w skutek publikacji - podkreślał. Reklama

- Do sprawowania nadzoru został wyznaczony prokurator i na tym, niestety kontakt ze sprawą się mój skończył - oznajmił.

Awantura przed spotkaniem z ministrem. Prok. Janeczek: To kłamstwo

Na pytanie, czy prokurator występował o informacje dotyczące okoliczności zatrzymania i późniejsze kwestie, Janeczek odpowiedział przecząco. - Nie występowałem o te informacje, ale naturalną rzeczą jest, że to prokurator został wyznaczony do sprawowania tego nadzoru i to ja powinienem otrzymywać informacje - zaznaczył.

Na stwierdzenie jednego z reporterów, iż to oznacza, że prokurator nie interesował się sprawą, ten szybko odpowiedział, że to dziennikarskie spekulacje. - To jest pana zdanie i czysta spekulacja i kłamstwo - odrzekł.

W czwartek prokurator Tomasz Janeczek oznajmił, że dopiero 6 maja 2024 roku, czyli półtora miesiąca od wydarzenia na granicy, dotarła do niego "ogólna informacja o postawieniu dwóm żołnierzom zarzutów nieuprawnionego oddania strzałów alarmowych". Dodał, że wydał wówczas "zgodę na objęcie tego postępowania nadzorem, co jest działaniem standardowym, ale do dziś nie otrzymał żadnych materiałów z tego śledztwa". W swoim oświadczeniu przekonywał, że dopiero w środę, gdy sprawę opisały media, dowiedział się o okolicznościach tego wydarzenia. W związku z tym, wydał "polecenie niezwłocznego dostarczenia mu wszystkich akt tej sprawy". Reklama

Po wezwaniu go przez ministra Bodnara, stwierdził, że jest to działanie celowe i polityczne wymierzone w jego osobę. Uznał, że takie działanie jest "próbą zrzucenia winy na inne osoby, bowiem waga tego skandalu, zaniedbań i chaosu wprowadzonego nieodpowiedzialnymi decyzjami Ministra, jest największa w historii ostatniej dekady".

