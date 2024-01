Dwuwładza w PAP? Odwołany prezes zabrał głos

Zmiany w mediach publicznych. Politycy PiS w siedzibie PAP

W budynku doszło do incydentu z udziałem pracownika biura informatyki i komunikacji oraz posłem Antonim Macierewiczem. Polityk PiS starał się zablokować wejście do budynku co doprowadziło do agresywnych szarpnięć. Nowy prezes PAP określił zachowanie parlamentarzysty za zagrożenie dla bezpieczeństwa i ciągłości działania PAP.