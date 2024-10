"Próba zastraszenia kontrolerów NIK". Marian Banaś alarmuje służby

Fundusz Sprawiedliwości. Padły groźby pod adresem kontrolerów NIK

Obecnie kontrolerzy skupiają się na okresie od 1 stycznia 2021 r. do końca 2024 r.

"Polegały one m.in. na kierowaniu pod ich adresem gróźb agresji fizycznej oraz utraty zdrowia i życia. Podobne groźby były również kierowane pod adresem kontrolerów prowadzących inne istotne kontrole pozostające w zainteresowaniu opinii publicznej" - zaznaczono.

NIK zapewnia. "Próby zastraszania nie wpłyną na wyniki kontroli"

"Powyższe zdarzenia dowodzą słuszności stanowiska Prezesa Izby co do konieczności natychmiastowego podjęcia działań, podnoszących bezpieczeństwo i niezależność kontrolerów NIK. Będzie to możliwe dopiero po jak najszybszym rozpoczęciu procedury zmiany ustawy o NIK, która wzmocni niezależność organu konstytucyjnego jakim jest Najwyższa Izba Kontroli" - zakończono.