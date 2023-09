Obchody 84. rocznicy II wojny światowej. Prezydent na Westerplatte

Andrzej Duda: Musimy wzmacniać naszą armię

Zwracając się do zgromadzonych podczas uroczystości podziękował im za obecność. - Kolejne pokolenie młodych Polaków pochyla dziś głowy nad pamięcią tych, którzy polegli, ale i nad godnością żołnierzy, którzy nie szczędząc krwi bronili Rzeczypospolitej - zaznaczył polski prezydent.

- To największa godność Westerplatte i westerplatczyków. To największa godność obrońców Wybrzeża i żołnierzy, którzy nie szczędząc sił i krwi bronili Rzeczypospolitej wtedy w 1939 roku, 84. lata temu - wskazał Andrzej Duda.

Jednocześnie Andrzej Duda odniósł się do bieżącej sytuacji geopolitycznej, stwierdzając, że "musimy wzmacniać naszą armię, zanim jakiś szaleniec wpadnie na pomysł, by znowu zagarnąć naszą ziemię, by nas napaść".