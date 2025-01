"Zasypywanie dobrego i mogącego funkcjonować na wypadek zagrożenia w czasach niepewnych miejsca doraźnego schronienia, jest kompletnie nieuprawnione , bezzasadne i niezgodne z interesem mieszkańców" - piszą mieszkańcy w petycji, która trafiła do Rady Miasta Stołecznego Warszawa .

Warszawa, Ochota: Mieszkańcy chcą schronu, mają dostać "kolorowe donice"

W piśmie mieszkańcy zdecydowanie odrzucili pomysł zasypania schronu. " Nie chcemy mieć na podwórku kolorowych donic z krzakami i szuwarami ani żadnych 'obiektów małej architektury oraz urządzeń do rekreacji', tylko potrzebne jest nam istniejące już, dla naszego bezpieczeństwa, pomieszczenie" - uznali.

Modernistyczny kompleks kamienic, gdzie znajduje się schron, powstał w latach 1936-1939 na podstawie projektu Wacława Ryttla dla ZUS . Kompleks trafił do rejestru zabytków . W jednym z wariantów inwestycji przedstawionych Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, ZGN Ochota proponuje "zasypanie powierzchni podziemnych z uwagi na brak możliwości wykorzystania pomieszczeń (zbyt mała wysokość)".

Rzeczniczka MWKZ Anna Śmigielska w rozmowie z Raportem Warszawskim podała, że wniosek nie zawierał informacji , że piwnice są miejscem doraźnego schronienia i są zewidencjonowane w spisie straży pożarnej . Konserwator wydawał ZGN Ochota wytyczne, dopuszczając zasypanie pomieszczeń . Miało to miejsce w styczniu zeszłego roku, jeszcze za kadencji poprzedniego konserwatora prof. Jakuba Lewickiego .

Schron na Ochocie wciąż można uratować. Radni dostali pismo

Rzeczniczka MWKZ zaznaczyła, że do urzędu nie wpłynął jeszcze wniosek o pozwolenie na zasypanie piwnic przy Filtrowej 62. ZGN Ochota nie posiada wciąż pozwolenia na budowę. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Filtrowej 62 złożyła do urzędu konserwatora pismo w sprawie przystosowania pomieszczeń przy ul. Filtrowej 63 oraz Niemcewicza 3 do funkcji schronu. Konserwator zabytków rozpatruje ten wniosek.