Pogoda w Polsce wkrótce zrobi się niebezpieczna. IMGW ostrzega przed mrozem i opadami śniegu, które dadzą się we znaki przede wszystkim na północy kraju. Tam spaść może do 5 cm białego puchu. Prócz minusowych wartości na termometrach warto przygotować się także na porywisty wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura powietrza znacznie spadnie.

Przez silny wiatr lokalnie pojawią także zawieje bądź zamiecie śnieżne, przez co istotnie pogorszy się widoczność (poniżej 100 metrów) - to aspekt, na który warto zwrócić uwagę w trakcie podróży samochodem. Przed porywistym wiatrem IMGW ostrzega głównie mieszkańców północnych i północno-wschodnich terenach kraju.

Pogoda. Silne wichury i zamiecie śnieżne

Jak informuje portal Twoja Pogoda nad naszym krajem pojawią się "wichury największe od początku roku". Porywisty wiatr występować będzie w sobotę w całym kraju.

"Porywy zachodniego wiatru będą osiągać do 60-70 km/h, na północy kraju do 80-90 km/h, nad morzem do 100-110 km/h, a w górach powyżej 110 km/h. Oznacza to, że silny wiatr może zrywać dachy, linie energetyczne, łamać gałęzie czy powalać całe drzewa.

Aura pogodowa będzie zagrażać zarówno życiu i zdrowiu ludzi, ale przyczynić może się także do powstania szkód materialnych. Z tego powodu nie należy parkować w pobliżu drzew, słupów trakcji energetycznej czy banerów reklamowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca także zabezpieczenie przedmiotów, które porwane przez wiatr mogą stać się zagrożeniem.

Pogoda w Polsce. Alerty IMGW przed wichurami

Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części mazowieckiego, ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują z kolei w woj. pomorskim i północno-wschodniej części woj. zachodnio-pomorskiego. To właśnie głównie tam należy spodziewać się zamieci śnieżnych. W komunikatach IMGW informuje również o innych niebezpiecznych warunkach pogodowych: oblodzeniu, możliwej gołoledzi i trudnej sytuacji na drogach.

Temperatura maksymalna od -2 st. C do 2 st. C, nad morzem cieplej, do 3 st. C, w rejonach podgórskich Karpat chłodniej, około -3°C. W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie lokalnie do nawet -15 st. C.

Jak czytamy, przetaczające się nad Polską sobotnie wichury będą jedynie zapowiedzią tego, co czeka nas w środku tygodnia. Według najnowszej prognozy pogody najpotężniejsze wichury prognozowane są bowiem na środę. "Porywy z zachodu mogą wówczas dochodzić na południu kraju do 70-90 km/h, na północy do 80-100 km/h, nad morzem do 120-130 km/h, a w górach powyżej 150 km/h" - ostrzega portal Twoja Pogoda.

