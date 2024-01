Prognoza pogody na piątek

W piątek będzie chłodniej niż w czwartek. Jak podaje IMGW, mieszkańcy Suwalszczyzny i Podhala zobaczą na termometrach - 4 st. C. Najcieplej będzie nad morzem, gdzie temperatura będzie wynosić 2 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h . Jeszcze silniej powieje w górach , gdzie porywy sięga do 80 km/h.

Jak przekazał synoptyk IMGW Kamil Walczak w rozmowie z PAP, w nocy z piątku na sobotę Polska dostanie się pod wpływ kolejnego niżu, który przyniesie silny i porywisty wiatr. Nad morzem porywy mogą sięgać do 85 km/h.

Do Polski nadciągają wichury

Silny wiatr spodziewany jest także w sobotę. Synoptycy z portalu Twoja Pogoda, informują, że porywy zachodniego wiatru będą osiągać do 60-70 km/h, na północy kraju do 80-90 km/h, nad morzem do 100-110 km/h, a w górach powyżej 110 km/h.