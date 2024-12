Poseł PiS pozwał Donalda Tuska. Jest decyzja sądu

Sąd oddalił pozew polityka PiS . Sędzia Tomasz Sierosławski powiedział, że sąd po zapoznaniu się z pozwem i materiałami dowodowymi doszedł do wniosku, że w przedmiotowej sprawie nie możemy mówić o naruszeniu dóbr osobistych.

Pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi. Jest decyzja sądu

Podkreślił, że powód sam na sali sądowej jednoznacznie potwierdził, że jego dobra osobiste nie zostały naruszone . Sąd uznał, że powód - Grzegorz Matusiak wskazał, że dochodził praw przysługującym innym osobom. W związku z tym sąd rozważał, czy poseł na Sejm posiada legitymację, by wytoczyć powództwo w imieniu osób trzecich.

Podkreślił, że uwagi na to, że powód - poseł PiS jednoznacznie stwierdził, iż jego dobra nie zostały naruszone, sąd nie widział potrzeby przeprowadzania szczegółowego postępowania dowodowego.

Poseł PiS chciał, by premier przeprosił górników

Matusiak domagał się opublikowania przez pozwanego w "Rzeczpospolitej" przeprosin górników JSW SA , ich rodzin i najbliższych w związku z nieprawdziwymi - w jego ocenie - wypowiedziami pozwanego o przebiegu strajku pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2015 r. i strzelania do górników.

Strajk w JSW , którego tłem był opracowany przez zarząd spółki program oszczędnościowy, trwał od 28 stycznia do 13 lutego 2015 r. W czasie jego trwania górnicy kilkakrotnie manifestowali przed siedzibą spółki. Demonstranci rzucali w kierunku budynku ciężkimi przedmiotami. Policja użyła broni gładkolufowej i gazów łzawiących. Część górników doznała wówczas obrażeń ciała.

W listopadzie 2022 r. Donald Tusk podczas otwartego spotkania w Płocku otrzymał pytanie o " strzelanie do górników " za czasów PO. Były premier podkreślił w odpowiedzi, że PiS kłamie w wielu sprawach.

- Na przykład to słynne kłamstwo o tym, że rząd Ewy Kopacz strzelał do górników - mówił, cytowany m.in. przez "Rzeczpospolitą", Tusk. - Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. Ja pamiętam dokładnie, że policja - i nie na polecenie pani premier czy moje - policja broniła dostępu do budynku przed ludźmi, którzy tam się zgromadzili, atakowali kamieniami i grozili fizycznie osobom zgromadzonym w tym budynku - mówił Donald Tusk, dodając, że w takich sytuacjach "policja działa".