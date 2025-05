Choć kwiecień plecień już za nami, maj udowadnia, że potrafi być równie kapryśny. Wiedzą o tym szczególnie hodowcy roślin, którym poranne przymrozki , z którymi mamy do czynienia od kilku dni, połączone z suszą, zdołały poważnie pokrzyżować plany.

Wszystko wskazuje na to, że bardzo chłodne poranki pozostaną z nami nawet do 19 maja, a te najzimniejsze wciąż jeszcze nie nadeszły. W najbliższych dniach temperatura w nocy może spaść do -5 stopni, przede wszystkim na północnym wschodzie kraju.