Ostatnie dni były chłodne, ale jednocześnie słoneczne i spokojne, o co zadbał wyż Riccarda. Teraz to się zmieni. W weekend niż przemieszczający się znad Bałtyku na południowy wschód przyniesie więcej chmur i deszczu , a lokalnie nawet burze.

Cały czas będzie chłodno , zwłaszcza na Podhalu oraz na Warmii i Ziemi Świętokrzyskiej - tam termometry w ciągu dnia pokażą 7-9 stopni Celsjusza. W centrum będzie około 12 stopni, a na zachodzie do 15 st. C.

Niedziela przyniesie temperatury zbliżone do tych z początku weekendu, więc na większe ocieplenie nie ma co liczyć. Nad morzem i na Podhalu będzie od 7 do 10 st. C, w centrum około 14 stopni, a na najcieplejszym zachodzie do 17 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty.