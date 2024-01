Ksiądz Daniel Wachowiak to duchowny wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych. W serwisie X, gdzie publikuje swoje wpisy, obserwuje go ponad 40 tysięcy użytkowników.

Popularny ksiądz skomentował 32. Finał WOŚP. "Nie wspieram"

W kolejnym wpisie duchowny stwierdził, że z uwagi na swój stosunek do WOŚP musi mierzyć się z krytyką. "Jak co roku, gdy tylko powiem, że nie wspieram WOŚP , wylewa się na mnie katolikofobiczna, antyklerykalna część Polski" - wskazał.

Ksiądz krytycznie o WOŚP. "Mozolna codzienność, a nie świąteczna akcja"

Jednocześnie popularny ksiądz zauważył, że we wspomnianym komentarzu zwrócono się do niego per pan. "Kod kulturowy to mówienie 'ksiądz'. Taki tytuł to nie wyznanie wiary, ale kwestia kultury" - ocenił.