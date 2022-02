Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego ALFA-CRP poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we wtorek wieczorem.



RCB: W Polsce stopień alarmowy ALFA-CRP

"Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju. Jest to najniższy z 4 stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych" - czytamy w komunikacie RCB na Twitterze.



Jak dodano, stopień ALFA-CRP wprowadzono "w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni". Jak dodano, jest także sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. "Oznacza to, że administracja jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" - czytamy.



Z treści komunikatu Rządowego Biura Bezpieczeństwa wynika, że stopień alarmowy ALFA-CRP zostanie wprowadzony na terenie Polski we wtorek 15 lutego o godzinie 23:59. Ma obowiązywać do północy 28 lutego.



Stopień ALFA-CRP w Polsce a cyberatak na Ukrainie

Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA-CRP może mieć związek z cyberatakiem, do jakiego doszło na terenie Ukrainy we wtorek 15 lutego.

Tamtejsze ministerstwo obrony poinformowało, że witryna resortu, czterech banków, a także część ich aplikacji, padły ofiarą ataku DDoS. "Nasz strona internetowa najpewniej padła ofiarą ataków DDoS, podczas których rejestrowana jest nadmierna liczba zgłoszeń na sekundę" - przekazał resort obrony Ukrainy.