W połowie sierpnia sklep Polskiej Grupy Górniczej podniósł ceny paliw węglowych. Średnio podwyżki wyniosły 20 proc., choć ceny niektórych produktów wzrosły o ok. 40 proc. Co w praktyce oznacza, że za tonę węgla zapłacimy od 1065 zł do 1440 zł. Teraz spółka wprowadza kolejne zmiany. Chodzi o ograniczenia w sprzedaży węgla. Dotychczas klienci indywidualni mogli zamówić pięć ton. Od kilku dni maksymalne zamówienie wynosi trzy tony.

PGG: Zamiast pięciu ton węgla - tylko trzy

O zmiany pytamy Tomasza Głogowskiego, rzecznika prasowego Polskiej Grupy Górniczej. - Wprowadzone limity mają na celu zwiększenie dostępności węgla dla klientów indywidualnych, tak aby wszystkie zainteresowane gospodarstwa domowe miały możliwość kupna opału na sezon zimowy. PGG przez cały czas rozbudowuje funkcjonalności sklepu internetowego i modyfikuje zasady sprzedaży bezpośredniej, tak aby wprowadzić udogodnienia szczególnie dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo - wyjaśnia.

Sklep PGG: Kupno węgla z możliwością transportu

Tymczasem we wtorek 30 sierpnia w sklepie PGG wprowadzono nową usługę związaną z transportem węgla. "Zgodnie z zapowiedziami Polska Grupa Górnicza S.A. uruchamia we wtorek 30 sierpnia usługi pierwszych Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW). Klienci, którzy tego dnia kupią węgiel w e-sklepie, będą mogli odebrać go m.in. w czterech składach należących do sieci KDW. W następnych dniach kolejnych ponad 20 dostawców PGG S.A. pojawi się w dalszych województwach, m.in.: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, dolnośląskim i małopolskim. Docelowo sieć składów KDW będzie rozlokowana na terenie całego kraju, co zdecydowanie ułatwi klientom odbiór zamówionego w PGG S.A węgla, bez konieczność samodzielnego organizowania transportu" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie spółki.

Węgiel za pomocą e-sklepu PGG można nabyć dwa razy w tygodniu. We wtorki i czwartki od godziny 16.