Policja przeprosiła dziennikarkę za komentarz o "melinie"

12 tys. zł za niesłuszne zatrzymanie

Ostatecznie pod koniec 2019 r. prawomocnie orzeczono, że Rokicińska została niesłusznie zatrzymana i przyznano jej 12 tys. zł zadośćuczynienia.

Dziennikarka dalej jednak walczyła w sądzie o przeprosiny od policji w sprawie wpisu. Sprawa zakończyła się po prawie pięciu latach.

Na samym dole głównej strony policji zamieszczono przeprosiny o treści: "Z uwagi na fakt, że na oficjalnym profilu Komendy Głównej Policji w serwisie Twitter dnia 30 marca 2018 r. ukazało się oświadczenie komentujące niezasadne i nielegalne zatrzymanie Pani Anny Rokicińskiej - Chacińskiej w jej domu rodzinnym, o treści: "Strasznie słabe. Ta dziennikarka podkręca i robi show płacze, ale mimo wszystko przypuszczam, że niestety nasi policjanci mogli pozwolić sobie na różne gadki. Przypuszczam, że skoro w tym domu był podobno taki bałagan jak na melinie to ten wygląd uśpił ich czujność", które miało charakter bagatelizujący nielegalne zatrzymanie, a także w sposób niedopuszczalny i upokarzający odnosiło się do sfery prywatnej jaką jest dom rodzinny Anny Rokicińskiej - Chacińskiej, co stanowiło naruszenie dóbr osobistych Anny Rokicińskiej - Chacińskiej w postaci czci, dobrego imienia i godności osobistej, wyrażam głębokie ubolewanie i przepraszam Panią Annę Rokicińską - Chacińską oraz jej najbliższą rodzinę", podpisane przez Komendanta Głównego Policji.

"Nie można było tak od razu? Zamiast prawie pięciu lat spędzonych w sądzie i pieniędzy podatników wydanych na sądowe postępowanie i zadośćuczynienie?" - zapytała dziennikarka, publikując przeprosiny na Twitterze.