Zdolny licealista, który niebawem pojawi się w murach słynnej uczelni, pochodzi z miejscowości Gola (pow. wschowski, woj. lubuskie). Uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie (woj. wielkopolskie).

Dawid jest zwycięzcą konkursu "Pomysł na biznes", laureatem "Kangura matematycznego", finalistą największego konkursu o tematyce kosmicznej w Polsce: "Cosmic Challenge: Pathfinder" oraz trzykrotnym stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Oprócz tego młody człowiek może pochwalić się nie tylko znajomością języka angielskiego i niemieckiego, ale także chińskiego.

Dawid Kopik. Wszechstronnie uzdolniony nastolatek

"Już od najmłodszych lat moją myślą przewodnią była 'różnorodność'. Mimo wielu przeszkód i nieprzychylnych opinii najbliższych, postanowiłem rozwijać się w wielu dziedzinach: ekonomii, informatyce, fizyce, prawie czy naukach społecznych, z których dwie pierwsze najprawdopodobniej będę kontynuować jako kierunki na Yale" - napisał Dawid na swoim profilu na LinkedIn.

"Wszystko to doprowadziło mnie do statusu 'primus inter pares' - jednego z najlepszych uczniów w Polsce (trzy Nagrody Premiera, wiele stypendiów i konkursów), a przede wszystkim - do bycia po prostu dobrym człowiekiem" - dodaje 17-latek, który poza nauką znajduje czas na prowadzenie start-upów i pomaganie seniorom w korzystaniu z nowych technologii.

Polak dostał się na Yale. Po studiach chce wrócić do Polski

O sukcesie Polaka poinformował Maciej Kawecki - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki i dziennikarz technologiczny. Przez pewien czas musiał jednak trzymać tę wiadmość w tajemnicy - Dawid chciał zrobić niespodziankę rodzicom.

W rozmowie z Kaweckim licealista stwierdził, że jest "niemal pewny, że po studiach wróci do Polski". Młodym ludziom radzi, "aby przy wyborze studiów głównie słuchali siebie. Nie emocji. Nie wielu doradców. Siebie, bo to wybór który ma duży wpływ na nasze życie".