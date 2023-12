Szereg nieprawidłowości. Będzie więcej kontroli w fotowoltaice

Ewa Groń dodaje, że w skrajnym przypadku stwierdzono blisko czterokrotnie więcej zainstalowanych paneli fotowoltaicznych niż zostało to zgłoszone - dokładnie 117 zamiast 30. Spółka oceniła, że działanie to jest niezgodne z prawem i stwarza zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy.

Fotowoltaika w Polsce bije rekordy

Na wpis rzecznika zareagował redaktor naczelny Energetyka24.com Jakub Wiech . Zwrócił uwagę, że w fotowoltaice potrzeba ogromnych mocy, by wygenerować tyle energii, co w jednej jednostce wytwórczej.

"15 GW w polskiej PV dało mniej więcej tyle energii, co 2 GW w Turowie. Dlatego poza mocami w elektrowniach słonecznych potrzebujemy też dużych jednostek, które będą wolne od emisyjności - czyli elektrowni jądrowych. Wystarczyłby bowiem jeden reaktor o mocy ok. 1 GW, by wygenerować mniej więcej tyle energii, co 15 GW w polskiej fotowoltaice" - podkreślił ekspert.