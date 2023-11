Weszły w życie przepisy, które wymusiły trwające od miesięcy kontrole. W niektórych przypadkach wizyta urzędników może zakończyć się mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Podczas kontroli sprawdzana jest instalacja sanitarna w domach. Dotyczy to tylko gospodarstw niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej. Na co zwrócą uwagę urzędnicy i w co warto się zaopatrzyć? Wyjaśniamy.