Pogoda wypełniona gęstą mgłą. Również w weekend

Gęste mgły pojawiły się w wielu miejscach kraju w piątek w nocy i rano i lokalnie na zachodzie wciąż się utrzymują. "W kolejnych godzinach sytuacja nad regionem nie będzie się zmieniać i wciąż miejscami utrzymywać się będą mgły. Widzialność w najbliższym czasie będzie się wahać, ale lokalnie może wynosić 100-200 m " - czytamy w we wpisie IMGW w serwisie X:

W sobotę przed południem w wielu miejscach trzeba się liczyć z zanikającymi przed południem mgłami ograniczającymi widzialność do 100 metrów oraz słabymi opadami deszczu lub mżawki.

Na terenach podgórskich podkarpacia w ciągu dnia będzie w ciągu dnia -1 st. C. Nieco cieplej będzie na południowym wschodzie (około jednego stopnia na plusie)m zaś w centrum do 6 stopni. Najcieplej będzie na północnym zachodzie oraz nad morzem: do 6 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby.