Pogodowa mapa pełna kontrastów. Znów zrobi się niebezpiecznie

Jak podaje serwis twojapogoda.pl, na oddech od upałów można liczyć na Pomorze, gdzie temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza. Tyle samo termometry wskażą w masywie Śnieżki na Dolnym Śląsku. To właśnie w górach będzie w poniedziałek najbardziej komfortowo - między 19 a 22 stopnie Celsjusza będzie na Górnym Śląsku (Beskid Śląski, Mały), w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Pogoda. Gdzie jest burza? Do kraju nadciąga niebezpieczny front

Za pojawienie się niebezpiecznych zjawisk pogodowych odpowiedzialny będzie niebezpieczny front z Niemiec. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem komórki burzowe mogą wyrządzić szkody , przez co Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty. Ostrzeżenia dotyczą województw: o polski ego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, a w obszarach obowiązywania ostrzeżenia 2 stopnia do 45mm. Porywy wiatru do 70- 80 km/h. " - czytamy w komunikacie, który dotyczy całej zachodniej ściany Polski.