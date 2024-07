Burze formują się głównie na Warmii i Mazurach. Miejscami mocno pada, ale pojawia się taż grad o średnicy kilku centymetrów. Silniejszych burz trzeba się spodziewać w Bieszczadach - tam wraz z nimi pojawią się ulewy. Najgorzej będzie jednak we wtorek - wtedy pojawią się wichury dochodzące do 100 km/h. Dowiedz się, gdzie jest burza w poniedziałek oraz jak będzie wyglądać sytuacja we wtorek.