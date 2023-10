Pogoda znów da nam o sobie znać. Pierwszy dzień października nie należał do zbyt upalnych.

Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie w Polsce nie zapanuje nieco letnia aura . Przed nami jeszcze noc, która nie będzie należeć do najcieplejszych.

Pogoda. Zamieszanie w prognozach. Noc będzie zimna

Na północnym wchodzie i podgórskich rejonach Karpat termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza, z kolei w centrum kraju będzie około 10 stopni Celsjusza, do 14 stopni nad morzem i na południowym zachodzie. "Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 65 km/h, a w Tatrach do 80 km/h" - podaje IMGW.