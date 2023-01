Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny w porywach do 80 km/h, lokalnie na północy do 70 km/h, w pozostałej części kraju do 65 km/h, zachodni. Miejscami wystąpią zawieje śnieżne. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 140 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda. Środa dalej wietrzna

W środę zachmurzenie będzie przeważnie duże. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w zachodniej połowie kraju i nad morzem także deszczu. W rejonach podgórskich i w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm, na wschodzie kraju i w centrum o około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie do 4 st. C na zachodzie i 5 st. C, 6 st. C na Pomorzu Zachodnim oraz na wybrzeżu, chłodniej w dolinach karpackich od -4 st. C do 0 st. C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, w porywach do 65 km/h, zachodni, będzie miejscami powodował zawieje śnieżne. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.