Pogoda w poniedziałek podzieli Polskę

Najsilniejszych burz można się spodziewać na południowym wschodzie . Tam w ich trakcie suma opadów może sięgać od 20 do 40 mm , a miejscami w Bieszczadach do 50 mm . Lokalnie może też padać grad .

Podczas burz może powiać silny wiatr , osiągający w porywach prędkość do 80 km/h .

W poniedziałek najchłodniej będzie nad morzem: od 19 do 21 st. C. Na północy kraju termometry pokażą od 23 do 29 stopni, a na południowy wschód Polski wróci upał, sięgający 31 stopni Celsjusza.