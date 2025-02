Z północy Europy do Polski spłynie arktyczne powietrze, a wraz z nim opady śniegu, które mogą być szczególnie silne na północy. Od mrozu nie odpoczniemy - wynika z prognozy pogody na weekend, przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Śnieg upodobał sobie północ i południe

Temperatury wciąż będą niskie, zwłaszcza przed wschodem słońca. W nocy z piątku na sobotę na południu i północnym wschodzie spadną one do -10 stopni Celsjusza i około 7 stopni w centrum. Najzimniej będzie w kotlinach karpackich gdzie lokalnie będzie do -14 st. C.

Wciąż będzie padać śnieg - na północy i południowym zachodzie. Na południu mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne. W wielu miejscach na drogach może być ślisko i niebezpiecznie.

Sobota upłynie pod znakiem przelotnych opadów śniegu, które najsilniejsze będą na Pomorzu. Tam możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej na poziomie 5-8 cm. Na południu natomiast będzie można liczyć na więcej rozpogodzeń.

Pierwsza połowa weekendu będzie mroźna. Na Podhalu w ciągu dnia będzie -5 st. C, a w reszcie Polski będzie od -2 do zera stopni. Miejscami na północy porywisty wiatr może sprawiać, że temperatura odczuwalna będzie niższa. W Karpatach porywy osiągną do 70 km/h.

Pogoda szykuje więcej mrozu

Weekendowa noc nie przyniesie ocieplenia. Na terenach podgórskich Karpat miejscami będzie zaledwie -16 stopni, w większości kraju około -8 st. C, a nad morzem, gdzie będzie najcieplej -1 stopień. Reklama

W ciągu dnia będzie za to słonecznie, a więcej chmur i opadów śniegu można się spodziewać na Pomorzu oraz lokalnie na południu. Niedziela będzie zimna: termometry pokażą od -3 st. C na południowym wschodzie do maksymalnie jednego stopnia powyżej zera na Wybrzeżu. Na terenach podgórskich mróz może osiągać -6, -4 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby.

Zarówno niskie temperatury, jak i opady śniegu utrzymają się również po weekendzie. Według prognoz IMGW na śnieg będą mogli liczyć mieszkańcy północnej połowy Polski. Opady mają zanikać od czwartku.

Do połowy przyszłego tygodnia potrwają też silne mrozy. Nocami lokalnie na Podhalu może być jedynie -18 stopni Celsjusza.



