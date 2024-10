Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Wszystkich Świętych 2024: Jaka pogoda na 1 i 2 listopada?

"Nie można jeszcze podać dokładnej prognozy na 1 listopada tego roku, ale prognozy długoterminowe mogą dać przybliżony obraz pogody na ten dzień. Według ostatnich prognoz może to być raczej chłodny dzień w porównaniu do trzech minionych lat " - poinformował w weekend Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

Eksperci nie wykluczają, że w okolicach 1 i 2 listopada w nocy będzie od 1 do 7 st. C, zaś w ciągu dnia termometry mogą pokazać jedynie od 7 do 12 stopni Celsjusza.