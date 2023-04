Pogoda na weekend zapowiada się okropnie. Lepiej nie planuj spacerów

Spis treści: 01 Pogoda na weekend: Prognoza na sobotę 1 kwietnia

Pogoda na weekend: Prognoza na sobotę 1 kwietnia

Według najnowszych prognoz pogody sobota upłynie na północy Polski pod znakiem opadów deszczu, które rozpoczną się po godzinie 12.00. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 12 stopni Celsjusza, jednak temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa ze względu na podmuchy wiatru osiągające maksymalnie 30 km/h. Zachmurzenie będzie bardzo duże i wyniesie aż 95 proc.



Podobnie będzie w północno-zachodniej części Polski, gdzie odczuwalna temperatura może okresowo wynieść jedynie 1 stopień Celsjusza na minusie. W tej części kraju również spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. W nocy termometry wskażą 1 stopień Celsjusza na plusie.

Pogoda w północno-wschodniej części Polski również nie zachwyci. Możemy spodziewać się maksymalnie 10 stopni Celsjusza z odczuwalną temperaturą ok. 5 stopni Celsjusza. Wystąpią dziś przelotne opady deszczu oraz wiatr wiejący z prędkością do 24 km/h.

W centralnej Polsce natomiast temperatura będzie wynosić ok. 10 stopni Celsjusza z odczuwalną temperaturą ok. 6 stopni Celsjusza. I w tej części kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, jednak nieco rzadziej niż na północy Polski. Dziś zachmurzenie wyniesie 90 proc., a wiatr zawieje z prędkością 28 km/h.

Według prognozy pogody w południowo-wschodniej Polsce termometry wskażą aż 13 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, jednak z temperaturą odczuwalną jedynie 6 stopni Celsjusza. Deszcz nie odpuści i tej części kraju. Popada przelotnie, a zachmurzenie będzie duże. Podmuchy wiatru wyniosą do 37 km/h.

Południowo-zachodnia część Polski to bardzo pochmurna pogoda, bez godzin słonecznych. Pojawią się przelotne opady deszczu z podmuchami wiatru sięgającymi do 30 km/h. Odczuwalna temperatura wyniesie ok. 7 stopni Celsjusza.



Samo południe Polski to temperatury wynoszące maksymalnie 12 stopni Celsjusza z niewielkimi, przelotnymi opadami deszczu. Przez cały dzień niebo będzie zachmurzone, więc nie ma co liczyć na słoneczną pogodę.

Zdjęcie Prognoza pogody na sobotę. / INTERIA.PL

Prognoza pogody na niedzielę 2 kwietnia

Niedzielna prognoza pogody na północy Polski zapowiada się zimowo. Mimo że termometry wskażą 5 stopni Celsjusza, to odczuwalna temperatura wyniesie nawet do -7 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie po południu, gdy może pojawić się słońce. Wiatr zawieje z prędkością do 52 km/ h. Dobrą wiadomością jest brak opadów deszczu.

Podobnie będzie w południowo-zachodniej części kraju, gdzie odczujemy niewiele wyższą temperaturę oscylującą w granicach 4 stopni Celsjusza na minusie. Niestety spodziewane są przelotne opady deszczu z wiatrem wiejącym do 56 km/h.

W południowo-wschodniej części kraju temperatura odczuwalna będzie znacznie wyższa - wyniesie 7 stopni Celsjusza na plusie. Silne podmuchy wiatru spodziewane są dopiero późnym popołudniem. Niestety według prognozy pogody może pojawić się deszcz w ciągu dnia.

Pogoda na jutro w centralnej części kraju to przelotne opady deszczu z odczuwalną minusową temperaturą. Prędkość wiatru to maksymalnie 50 km/h.

Południowo-zachodnia część kraju to pogoda z temperaturą wynosząca ok. 8 stopni Celsjusza z odczuwalną, niższą temperaturą. I w tej części spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu oraz podmuchów wiatru wynoszących 37 km/h.

Pogoda na jutro w południowo-wschodniej części Polski to - według prognoz - przelotne opady deszczu, a nawet i śniegu w późnych godzinach wieczornych. Również i tutaj będzie po prostu zimno - temperatura odczuwalna sięgnie minusowych kresek, natomiast termometry wskażą maksymalnie 5 stopni Celsjusza. Prędkość wiatru wyniesie do 45 km/h.

Południowa Polska w prognozie pogody na jutro to dodatnie temperatury z odczuwalną temperaturą oscylującą w granicach 0 stopni Celsjusza. Czasem może popadać i zawiać z prędkością wynoszącą 30 km/h.

Zdjęcie Prognoza pogody na niedzielę. / INTERIA.PL

