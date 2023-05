Jak przekazała Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, za sprawą rozległego wyżu do Polski napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie.

Pogoda na niedzielę. Ciepło i burze

- W niedzielę niemal w całym kraju będzie bardzo ciepło i pogodnie. Tylko na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi i słabymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-19 stopni nad morzem, do 20-24 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami porywisty, będzie wiał ze wschodu i północnego-wschodu - powiedziała Ewa Łapińska.

Reklama

IMGW podało, że "burzom, które rozwiną się popołudniu towarzyszyć będą opady deszczu do 10-15 mm, w Sudetach do 25 mm oraz porywy wiatru do 50-60 km/h, miejscami opady gradu".