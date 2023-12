Podwyżki na poczcie. Niektóre przesyłki nawet 18 zł drożej

Podwyżki na poczcie. Nowe ceny dla przesyłek zagranicznych

E-doręczenia podrożały już w październiku

Nieco wcześniej, bo 5 października, weszła w życie podwyżka cen za tzw. e-doręczenia . To istotne, ponieważ 10 grudnia został wdrożony ogólnopolski system doręczeń elektronicznych. Nowy cennik dotyczy dwóch usług:

Ceny krajowe póki co bez zmian. Gdzie znaleźć dokładny cennik?

Na ten moment zmiany nie dotknęły przesyłek krajowych. Za przesyłkę listową nierejestrowaną w wariancie ekonomicznym trzeba zapłacić 3,90 zł. Identyczny priorytet (format S do 500 g) to koszt 4,80 zł. Te same ceny obowiązują też dla przesyłek poleconych i paczek pocztowych. Dokładny cennik wszystkich usług Poczty Polskiej obowiązujący od 1 grudnia można znaleźć pod tym adresem.